Мудрик зіграє проти Ман Сіті, "солодка булочка" дісталась МЮ: жеребкування півфіналів Кубка Англії
20:48 - Читать на русском
Визначились півфінальні пари Кубка Англії 2023/24. Неприємні новини для Михайла Мудрика.
Відразу після завершення останнього чвертьфінального матчу МЮ – Ліверпуль відбулося жеребкування стадії півфіналу. Цілком можливе повторення минулорічного фіналу, коли манчестерські клуби розіграли трофей (перемога Сіті 2:1).
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Півфінали Кубка Англії 2023/24
Ковентрі – Манчестер Юнайтед
Манчестер Сіті – Челсі
Обидва матчі півфіналу проводяться вже на легендарному Вемблі. Дати – 20 і 21 квітня.
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