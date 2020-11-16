Головні новини футболу 15 листопада: нові гравці у збірній України, Англія втратила шанси на фінал Ліги націй
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 листопада.
Збірна України
Андрій Шевченко довикликав трьох гравців у збірну України для підготовки до вирішального матчу Ліги націй зі Швейцарією, який пройде 17 листопада. Вони приєднаються до табору національної команди у понеділок ввечері. Цікаво, що для двох із них цей виклик став дебютним.
Також "синьо-жовті" здали чергові тести на коронавірус – на щастя, нових інфікованих немає.
"Футбол 24" зібрав реакцію на поразку збірної України від Бундестім, а також з'ясував думку німецьких ЗМІ про поєдинок Ліги націй.
Олександр Зінченко обурився вчинком деяких фанатів – "прихильники" збірної України побажали смерті хавбеку Манчестер Сіті після невиразної гри з Німеччиною.
Ліга націй
У центральному поєдинку дня Бельгія здолала Англію та позбавила британців шансів на вихід у фінал чотирьох за тур до фінішу. Польща безвольно поступилася Італії, а Туреччина обіграла Росію, дещо ускладнивши їй шанси на перше місце в групі.
До слова, всі суперники України на Євро-2020 свої матчі виграли – Нідерланди, Австрія та Північна Македонія. Всі результати ігрового дня у Лізі націй.
В Албанії був забитий гол дня – неймовірний удар з центра поля з елементом курйозу.
Світ
Барселона могла підписати Кіліана Мбаппе, але обрала провальну альтернативу – відверте зізнання екс-керівника клубу.
Помер легендарний голкіпер Ліверпуля, який тричі вигравав з мерсисайдцями Кубок чемпіонів.