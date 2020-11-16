Збірна України

Андрій Шевченко довикликав трьох гравців у збірну України для підготовки до вирішального матчу Ліги націй зі Швейцарією, який пройде 17 листопада. Вони приєднаються до табору національної команди у понеділок ввечері. Цікаво, що для двох із них цей виклик став дебютним.

Також "синьо-жовті" здали чергові тести на коронавірус – на щастя, нових інфікованих немає.

"Футбол 24" зібрав реакцію на поразку збірної України від Бундестім, а також з'ясував думку німецьких ЗМІ про поєдинок Ліги націй.

Олександр Зінченко обурився вчинком деяких фанатів – "прихильники" збірної України побажали смерті хавбеку Манчестер Сіті після невиразної гри з Німеччиною.

Ліга націй

У центральному поєдинку дня Бельгія здолала Англію та позбавила британців шансів на вихід у фінал чотирьох за тур до фінішу. Польща безвольно поступилася Італії, а Туреччина обіграла Росію, дещо ускладнивши їй шанси на перше місце в групі.

До слова, всі суперники України на Євро-2020 свої матчі виграли – Нідерланди, Австрія та Північна Македонія. Всі результати ігрового дня у Лізі націй.

В Албанії був забитий гол дня – неймовірний удар з центра поля з елементом курйозу.

Світ

Барселона могла підписати Кіліана Мбаппе, але обрала провальну альтернативу – відверте зізнання екс-керівника клубу.

Помер легендарний голкіпер Ліверпуля, який тричі вигравав з мерсисайдцями Кубок чемпіонів.