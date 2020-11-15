У таборі національної команди України очікують на підсилення перед поєдинком Ліги націй зі Швейцарією.

Наставник збірної України Андрій Шевченко викликав до табору головної команди хавбека Шахтаря Георгія Судакова, а також півзахисників СК Дніпро-1 Сергія Булецу та Олександра Назаренка. Для перших двох цей виклик став дебютним, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Булеца, Назаренко та Судаков перед вильотом здадуть у Києві тест на коронавірус. У випадку негативного результату вони отримають дозвіл вирушити до Швейцарії. Очікується, що вони приєднаються до табору збірної в понеділок увечері.

Нагадаємо, кадрова криза у таборі національної команди виникла після позитивних тестів на COVID-19 у Циганкова, Сидорчука, Коваленка та Ярмоленка за день до гри зі збірною Німеччини.

17 листопада українці зіграють зі збірною Швейцарії у боротьбі за прописку в елітному дивізіоні Ліги націй.

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