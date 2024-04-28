"Перше, що треба сказати, це те, що клуб знав про мою поїздку. Це перше, бо це важливо та змінює контекст. Друге, про що варто поговорити, – це нібито завіса таємниці навколо поїздки. Я "таємно" припаркував машину на вулиці, "таємно" пройшов повз 15 людей, поговорив з людьми, сфотографувався з людьми та сів у літак. Важливо усунути ідею, що все це робилося за спиною клубу, цього не сталося.

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А тепер найголовніше: мабуть, це була помилка. Час подорожі був зовсім неправильним. Тоді я так не думав, але це було неправильно, особливо коли я такий вимогливий до своїх гравців. У той час я не думав, що це так погано, але, тепер все стає зрозуміло. Я пояснив це гравцям, персоналу, але зараз найголовніше – продовжувати. Я використовую конференцію тут, щоб просити вибачення у вболівальників Спортінга, клубу і, насамперед, щоб публічно перепросити гравців за помилку, яку я зробив", – цитує Аморіма The Athletic.

Нагадаємо, Аморім був головним кандидатом на те, щоб замінити Юргена Клоппа в Ліверпулі. За інформацією інсайдерів, агенти вмовили тренера використати інтерес Вест Хема, щоб змусити мерсисайдців діяти рішучіше. Саме тому Аморім літав у Лондон на переговори. У підсумку, Ліверпуль не купився на такий шантаж, а домовився із Арне Слотом.

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