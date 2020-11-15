Красивий гол із нотками курйозу забили на 25-й хвилині протистояння.

Нова звитяга Північної Македонії у відеоогляді матчу суперника збірної України проти Естонії

Якраз перед цим епізодом албанці оформили другий гол зусиллями Ісмаїлі. Проте, святкування "гірських орлів" затягнулося і вони проґавили швидку відповідь гостей. "Яструби" швидко розпочали з центра поля і вже другим дотиком Абікен пробив по воротах, закинувши м'яч за комірець Беріші.

Розкішний гол у регбійному стилі, однак, не врятував збірну Казахстану від поразки. Албанці впевнено перемогли (3:1) та закріпилися на 2-й сходинці групи С4.

Білорусь обіграла Литву та закріпилася лідером групи Ліги націй, диво-гол не врятував Казахстан

Відео епізоду з 4:48: