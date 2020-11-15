Казахстан покарав збірну Албанії голом із центра поля – "регбійне" божевілля у Лізі націй
Оборонець казахської збірної Айбол Абікен забив наразі найефектніший м'яч 5-го туру Ліги націй УЄФА. На горіхи дісталося національній команді Албанії.
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Якраз перед цим епізодом албанці оформили другий гол зусиллями Ісмаїлі. Проте, святкування "гірських орлів" затягнулося і вони проґавили швидку відповідь гостей. "Яструби" швидко розпочали з центра поля і вже другим дотиком Абікен пробив по воротах, закинувши м'яч за комірець Беріші.
Розкішний гол у регбійному стилі, однак, не врятував збірну Казахстану від поразки. Албанці впевнено перемогли (3:1) та закріпилися на 2-й сходинці групи С4.
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Відео епізоду з 4:48: