Збірна України поступилась в гостях Бундестім попри добротний футбол і декілька прекрасних гольових нагод. Нам знову не пощастило, але гра команди продовжує усім зігрівати душу.

У всьому винен Серхіо Рамос! Так, саме капітана збірної Іспанії знищують українські інтернет-юзери після поразки у Лейпцигу. Перед матчем проти швейцарців легендарний захисник Реала видав божевільну серію із 25-ти реалізованих пенальті, але нашому прямому конкуренту за місце у дивізіоні А не забив з "позначки" двічі. Це антирекорд за понад сторічну історію "Червоної Фурії" і водночас величезний головний біль для команди Шевченка, яка в останньому турі битиметься не на життя, а на смерть. Арифметика проста – після поганого вечора Рамоса нам не варто поступатись. Хоча, є нюанси, наприклад, програвши з різницею в один м'яч і забивши 2+ голи, ми фінішуємо вище завдяки кращим показникам в особистих зустрічах.

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