Ліга націй, дивізіон А

Група 1

Італія – Польща – 2:0

Голи: Жоржінью, 27 (пен), Берарді, 84

Вилучення: Горальскі, 77 (П)

Група 2

Данія – Ісландія – 2:1

Голи: Еріксен, 12 (пен), 90+1 (пен) – К'яртанссон, 85

Італія обіграла Польщу та стала лідером першої групи. "Кадра" після перемоги над Україною не показала взагалі нічого: жодного удару до перерви, чотири удари після. Похвалити можна хіба що Щенсни, який читав гру та страхував партнерів.

Перший гол Войцех пропустив з пенальті (Крихов'як завалив Белотті) – Жоржінью реалізував 11-метровий у фірмовому стилі. Залишившись у меншості, поляки отримали у свої ворота другий гол. Інсіньє знайшов Берарді, а той встановив підсумковий рахунок. Дебютний гол Доменіко за збірну в офіційному матчі. Томаш Кендзьора на полі не з'явився.

В останньому турі три збірні мають шанси на перемогу в групі. Найкращі в Італії – 9 очок і матч проти Боснії. Нідерланди (8 пунктів) поїдуть в гості до Польщі (7 пунктів).

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Ісландія була близька до того, щоб набрати перше очко в історії Ліги націй – до сьогодні острів'яни програвали всі матчі в попередньому та поточному розіграшах. На 85-й хвилині К'яртанссон, здавалося, вирвав для команди нічию з Данією, але в компенсований час Еріксен оформив дубль з пенальті. У середу данці спробують завоювати першу позицію в групі – в них виїзд до Бельгії, яка має на 2 очки більше.