Британська легенда помер на 73-му році життя, повідомляє офіційний твіттер "шпор".

Помер чемпіон світу Стайлз – легенда Манчестер Юнайтед та збірної Англії

Клеменс розпочав професіональну кар'єру в Сканторпі, а влітку 1967-го Білл Шенклі запросив його в Ліверпуль. На Енфілді кіпер здобув 5 чемпіонських титулів, по одному Кубку Англії та Кубку ліги, тричі брав Кубок європейських чемпіонів, двічі – Кубок УЄФА, інші трофеї. Програвши конкуренцію за місце в основі "червоних" Брюсу Гроббелару, Клеменс перебрався до Тоттенхема. З лондонцями він переміг у Кубку Англії та виграв Кубок УЄФА в сезоні 1983/84.

Після завершення кар'єри в 1988 році Рей Клеменс приєднався до тренерського штабу "шпор", але особливих успіхів на менеджерській ниві не здобув.

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