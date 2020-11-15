Збірна України приїхала в Німеччину з хворими на коронавірус, але все ж дала Бундестім бій (3:1) у п'ятому турі Ліги націй. Реакція німецької преси на гру та рішення УЄФА – у нашому матеріалі.

Kicker: Фатальний сигнал замість важливого знаку

"Завдяки Вернеру та каркасному везінню Німеччина націлилася на перемогу в групі. У спарингу з Чехією тренерський штаб дав шанс резервістам, а в матчі Ліги націй вийшли всі найсильніші. Бундестім намагалася контролювати гру, але перший небезпечний момент створили українці. Команда Шевченка діяла сміливо та не закривалася.

Пропустивши у дебюті, Німеччина швидко оговталася та добре повернулася в матч. Гості отримали три м'ячі у свої ворота, але довго не здавалися. Україну спіткало прокляття стійок. По перерві Фортуна явно відвернулася від українців, адже спершу Марлос "поцілував" каркас, а потім стійка взяла на себе ще й заблокований удар Мораєса", – пише Kicker.

Авторитетне видання виставило українцями оцінки (традиційне нагадування, що в Німеччині найвищий бал – 1). Найкращим серед "синьо-жовтих" назвали Марлоса – 2.5, а найгіршим виділили Зінченка – 5.

У сусідньому матеріалі Себастьян Вольф роздумує над тим, чи потрібен був цей матч взагалі:

"Німеччина піднялася на перше місце після перемоги над Україною, але факт того, що команди вийшли на поле, більш ніж суперечливий. Сама гра – це прекрасно. Захопливий перфоманс. Підопічні Йоахіма Льова вразили атакою та заслужили поїхати в Іспанію лідером групи. Однак цей матч не можна розглядати у відриві від контексту.

Ще за 4 години до стартового свистка нічого не було ясно. Не скасувати поєдинок після 5 позитивних тестів у суперника – це величезний втрачений шанс для УЄФА та футболу загалом. Вчора був ідеальний момент надіслати важливий знак. Натомість всі отримали фатальний сигнал. І суспільство, яке мусить миритися з обмеженнями, і гравці, які ризикують своїм здоров'ям.

Зрозуміло, що футбол, як і будь-яка інша велика індустрія, намагається вижити у складні часи. Але ж кількість інфікованих зростає, а гравці мусять літати по планеті заради якогось другосортного турніру. Вчорашній матч пропхнули, мотивуючи рішення двома поспіль негативними тестами в українських футболістів. Дуже суперечливе рішення. І фатальний знак".

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11 Freunde: Рятуйся, хто може

"Матч був видовищним, але це кричуще неподобство", – заявляє 11 Freunde, дуже незвичайний журнал, який палко критикує сучасні футбольні процеси (наприклад, відмовлявся висвітлювати РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів).

"Звичайно, можна написати про хорошу гру Бундестім в атаці, про експерименти Льова, про прогрес Горетцки, про перспективи збірної Німеччини на Євро. Але кому це потрібно? Проведення матчу Ліги націй між Німеччиною та Україною після 5 позитивних тестів у гостей – абсолютний маразм. Робити якісь висновки з гри, означало б погодитися з таким рішенням.

УЄФА вкотре довів, що думає лише про гроші й душу за них продасть. Зараз кожна людина розуміє, наскільки ризиковано ганяти людей по Європі у розпал пандемії. А стверджувати, що інфіковані не контактували з рештою делегації, це просто верх безглуздя", – обурюється Єнс Кіршнек.

Bild: Чудова гра проти України. Вернер! Вернер! Знову перемога

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"На початку гри Льов вкотре мусив терпіти хитку оборону. У перші 20 хвилин українці впевненіше та рішучіше працювали з м'ячем. Яремчук не залишив шансів Нойєру, який повторив рекорд Зеппа Майєра. Це вже десятий пропущений гол у семи останніх матчах.

Але потім Німеччина подолала хандру – особливо виділявся Леон Горетцка. Зірка Баварії зробив різницю на полі та повів Бундестім до перемоги. По перерві Україна, на щастя, тричі влучила у стійку, але господарі знову перевернули гру – спасибі для Горетцки. Він був неймовірно потужним не лише у відборі, а й відразу перемикався на чужі ворота", – резюмує видання.

Bild am Sonntag презентував оцінки футболістам обох збірних і серйозно здивував. Українці отримали 3-4 бали, а найкращим у складі гостей став Олександр Зінченко (2) – лише Вернера та Горетцку оцінили вище. Зі знаком "мінус" BamS підсвітив Забарного (5).

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Sport1: Лідерство у групі після коронавірусного хаосу

"Льов вирішував своє головне завдання – напрацьовував автоматизми перед чемпіонатом Європи. Однак сумнозвісні проблеми в обороні знову про себе нагадали. Попри повернення в задню лінію боса Зюле, чемпіони світу мали серйозні труднощі проти швидкої комбінаційної гри від гостей.

Україна шокувала оборону Бундестім – Яремчук розстріляв Нойєра потужним ударом і "підмочив" капітана в рекордний вечір. Господарі досить швидко прийшли до тями завдяки потужному перфомансу Горетцки. Німеччина домінувала, але залишалася вразливою до контратак.

Льов спершу аплодував, а потім мусив пережити шок. Україна тричі струсонула каркас воріт. Бундестім випустила ситуацію зі своїх рук, однак зуміла повернути гру під контроль завдяки атакувальному турботріо", – рапортує сайт каналу Sport1.

Свіже опитування від порталу – чи може Льов ще раз виграти з Німеччиною великий титул? Аж 86% респондентів вважають, що ні! Дивовижна невіра в головного тренера.

Süddeutsche Zeitung: Три стійки як симптом і ралі розповсюдників вірусу

"Українцям довелося пережити 5 позитивних тестів на коронавірус. Андрій Шевченко розповів, що на його команду вплинула не лише втрата футболістів – невизначеність щодо долі матчу тиснула на нерви. Попри все, Україна показала себе пристойним суперником. Бундестім отримала гідний спротив, а гра дала поживу для роздумів.

Німеччина має одне з найпотужніших тріо на континенті. Яремчук відкрив рахунок, але Сане та Вернер все перекинули з ніг на голову (лише Гнабрі не засяяв) з допомогою потужного локомотива – Леона Горетцки. Звичайно, пощастило, що ослаблена українська команда трішки не влучила в ціль. Три стійки – це симптоми. У Бундестім значний дисбаланс: силу атаки неможливо не бачити, але над обороною ще треба працювати", – підсумовує матч Süddeutsche Zeitung.

Журналіст видання Крістоф Кнеер підіймає важливіше питання – наскільки було виправдано проводити зустріч:

"Футбол має право на шанс, щоб вижити в умовах коронавірусу. Так, кожен скасований матч виглядає поразкою, всі намагаються цього уникати. Але у випадку з матчем Німеччина – Україна це було необхідно. Футбольна індустрія могла зробити собі послугу, обійшовшись без цієї гри.

І залиште порівняння. У Бундеслізі команди перебувають у захисній бульбашці, наражаючи себе на незначний ризик, а міжнародні матчі – зовсім інша історія. Це ніби ралі розповсюдників вірусу. Наприклад, українські гравці два дні тому були на батьківщині, сьогодні сідають в літак у Хожуві, а завтра їдуть автобусом в Лейпцигу.

Чекати завершення інкубаційного періоду не було змоги, але ж рішення грати суперечить будь-якій логіці. Очевидно, що поєдинок ніс великі ризики для здоров'я гравців, які важко прийняти. І це все заради 10 мільйонів євро, які Німецький футбольний союз нібито отримає від телебачення. А водночас Ангела Меркель готує країну до важких часів локдауну".

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