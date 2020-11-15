Колишній менеджер каталонського клубу Хав'єр Бордас пригадав обставини зірваного трансферу майбутнього чемпіона світу.

"Так, ми могли це зробити. Коли ми вели переговори щодо Дембеле, мені зателефонували і повідомили, що Мбаппе доступний. Я розмовляв з Бартомеу, і він сказав мені подивитися на нього. Я зателефонував його батькові, вони не збиралися їхати до Мадрида, бо там були Кріштіану, Бензема та Бейл.

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Він міг поїхати до Барси, бо Неймара там вже не було. Президент Монако вважав за краще відпустити його до Барси, щоб не підсилювати ПСЖ, прямого суперника. І за 100 мільйонів це можна було зробити. Але Роберт Фернандес (технічний секретар Барселони) віддав перевагу Дембеле, а Пеп Сегура підтримав його. Пояснення полягало в тому, що Мбаппе грає на себе, а Дембеле – на команду. І оскільки від нас пішов Ней, то вінгер потрібен був більше, ніж завершувач", – заявив Бордас в інтерв'ю Mundo Deportivo.

Нагадаємо, ПСЖ влітку 2017-го орендував Мбаппе, а через рік викупив за 180 млн євро. Паралельно Барселона віддала Борусії Д 130 млн за Дембеле, який абсолютно не виправдав сподівань.

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