Барселона могла підписати Мбаппе за 100 млн євро – форварда забракували через егоїзм і обрали провальну альтернативу
Кіліан Мбаппе після вдалих виступів за Монако міг опинитися не в ПСЖ, а в Барселоні.
Колишній менеджер каталонського клубу Хав'єр Бордас пригадав обставини зірваного трансферу майбутнього чемпіона світу.
"Так, ми могли це зробити. Коли ми вели переговори щодо Дембеле, мені зателефонували і повідомили, що Мбаппе доступний. Я розмовляв з Бартомеу, і він сказав мені подивитися на нього. Я зателефонував його батькові, вони не збиралися їхати до Мадрида, бо там були Кріштіану, Бензема та Бейл.
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Він міг поїхати до Барси, бо Неймара там вже не було. Президент Монако вважав за краще відпустити його до Барси, щоб не підсилювати ПСЖ, прямого суперника. І за 100 мільйонів це можна було зробити. Але Роберт Фернандес (технічний секретар Барселони) віддав перевагу Дембеле, а Пеп Сегура підтримав його. Пояснення полягало в тому, що Мбаппе грає на себе, а Дембеле – на команду. І оскільки від нас пішов Ней, то вінгер потрібен був більше, ніж завершувач", – заявив Бордас в інтерв'ю Mundo Deportivo.
Нагадаємо, ПСЖ влітку 2017-го орендував Мбаппе, а через рік викупив за 180 млн євро. Паралельно Барселона віддала Борусії Д 130 млн за Дембеле, який абсолютно не виправдав сподівань.
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