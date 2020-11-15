Ліга націй: Словаччина завдала Шотландії дебютної поразки та поставила під сумнів дострокове перше місце британців
15 листопада відбулися поєдинки 5 туру Ліги націй у дивізіоні B. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Ліга націй, 5 тур
Дивізіон B
Група 2
Словаччина – Шотландія – 1:0
Гол: Грегуш, 32
Чехія – Ізраїль – початок о 21:45
Група 4
Болгарія – Фінляндія – початок о 19:00
Уельс – Ірландія – початок о 19:00
Група 1
Австрія – Північна Ірландія – початок о 21:45
Румунія – Норвегія – матч перенесений
Група 3
Туреччина – Росія – початок о 19:00
Угорщина – Сербія – початок о 21:45
Ігровий день відкрив поєдинок у Трнаві, де збірна Словаччини приймала Шотландію. Днями обидві збірні виконали головне завдання на листопад, успішно кваліфікувавшись на Євро-2020 через плей-офф.
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В середині першого тайму рахунок відкрив Ян Грегуш, відмінно пробивши з-за меж штрафного. Як виявилось, цей гол став єдиним у матчі – словаки здобули першу перемогу в турнірі, а от британці зазнали дебютної поразки. За тур до фінішу у Словаччини 4 пункти та остання позиція. Шотландія лідирує – 10 пунктів.
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