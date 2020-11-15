15 листопада відбулися поєдинки 5 туру Ліги націй у дивізіоні B. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ліга націй, 5 тур

Дивізіон B

Група 2

Словаччина – Шотландія – 1:0

Гол: Грегуш, 32

Чехія – Ізраїль – початок о 21:45

Група 4

Болгарія – Фінляндія – початок о 19:00

Уельс – Ірландія – початок о 19:00

Група 1

Австрія – Північна Ірландія – початок о 21:45

Румунія – Норвегія – матч перенесений

Група 3

Туреччина – Росія – початок о 19:00

Угорщина – Сербія – початок о 21:45

Ігровий день відкрив поєдинок у Трнаві, де збірна Словаччини приймала Шотландію. Днями обидві збірні виконали головне завдання на листопад, успішно кваліфікувавшись на Євро-2020 через плей-офф.

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В середині першого тайму рахунок відкрив Ян Грегуш, відмінно пробивши з-за меж штрафного. Як виявилось, цей гол став єдиним у матчі – словаки здобули першу перемогу в турнірі, а от британці зазнали дебютної поразки. За тур до фінішу у Словаччини 4 пункти та остання позиція. Шотландія лідирує – 10 пунктів.

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