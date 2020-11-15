Колектив "синьо-жовтих" отримав результати тестування на наявність коронавірусу після прибуття у Швейцарію. На щастя, усі тести продемонстрували негативний результат, повідомляє УАФ.

Шевченко довикликав трьох гравців у збірну України

Раніше табір збірної України покинули Циганков, Сидорчук, Коваленко та Ярмоленко, у яких дігноствали COVID-19. Шевченко довикликав у головну команду Судакова, Назаренка та Булецу.

17 листопада українці зіграють зі збірною Швейцарії у боротьбі за прописку в елітному дивізіоні Ліги націй.

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