Збірна України отримала результати тестування на COVID-19 після гри з Німеччиною
21:37 - Читать на русском
Хороші новини надійшли від медперсоналу національної команди України.
Колектив "синьо-жовтих" отримав результати тестування на наявність коронавірусу після прибуття у Швейцарію. На щастя, усі тести продемонстрували негативний результат, повідомляє УАФ.
Шевченко довикликав трьох гравців у збірну України
Раніше табір збірної України покинули Циганков, Сидорчук, Коваленко та Ярмоленко, у яких дігноствали COVID-19. Шевченко довикликав у головну команду Судакова, Назаренка та Булецу.
17 листопада українці зіграють зі збірною Швейцарії у боротьбі за прописку в елітному дивізіоні Ліги націй.
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