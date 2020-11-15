Нідерланди підходили до поєдинку проти Боснії та Герцеговини з 5-матчевою безвиграшною серією. Сьогодні "ораньє" зігнали злість, показавши чудовий футбол. Вже в дебюті зустрічі дубль Вейналдума подарував господарям комфортну перевагу в рахунку. Голи вийшли дуже схожими: переведення від Депая на правий край, простріл вздовж воріт і точний удар капітана у порожню сітку.

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Депай і Вейналдум просто знищували суперника – боснійці не витримали та почали калічити Мемфіса. Крім них, виділявся Бергейс. Арбітри відібрали у вінгера асист на Люка де Йонга, вгледівши вигаданий офсайд. Депай продовжив феєрити та зробив рахунок розгромним.

У другому таймі боснійці додали. П'яніч і Вішча створили кілька хороших моментів, один з яких завершився голом, а ще один – гострим ударом. Втім, до фінального свистка нічого не змінилося. Нідерланди довели матч до перемоги, набрали 8 очок і вийшли на тимчасове перше місце. Франк де Бур здобув першу звитягу на чолі суперників збірної України по Євро-2020.

Боснія та Герцеговина з двома пунктами залишилася останньою у квартеті. Немає навіть теоретичних шансів піднятися вище – П'яніч і Ко вилітають з дивізіону А Ліги націй.

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