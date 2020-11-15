Перед матчем бельгійці лідирували у групі А1, маючи дев'ять очок у активі. У Англії та Данії було по сім залікових балів, тож в разі перемоги над "Трьома левами" та осічки данців в паралельній зустрічі підопічні Роберто Мартінеса виграли б квартет та вийшли у "фінал чотирьох". Додаткова мотивація "Червоних дияволів" полягала у реванші за не дуже логічну поразку на Вемблі. Саме тому господарі виставили всіх основних футболістів із заявки – як і гості.

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Перший тайм особливо цікавим не був. Команди почергово володіли ініціативою – бельгійці почали активніше, але англійці поступово заволоділи м'ячем та територією, чому неабияк сприяли два красивих голи "дияволів" на старті. На 10-й хвилині господарі відкрили рахунок: Лукаку зібрав на собі трьох захисників і віддав коротку передачу на Тілеманса, а той потужно зарядив у правий нижній кут метрів з 22-х – м'яч рикошетом від стійки влетів у ворота! Ще за десять хвилин де Брюйне заробив штрафний, а Мертенс красивим ударом з нього зарядив під ліву стійку – 2:0. "Три леви" були шоковані.

Щоправда, між цими епізодами Англія могла зрівняти рахунок. На 11-й хвилині Гріліш пробивав метрів з шести після флангової передачі, заробивши кутовий, а подачу з нього класним ударом головою в дальню дев'ятку замкнув Кейн – Лукаку головою ж виніс м'яч з лінії воріт. От, власне, і всі моменти у першому таймі.

В другій його половині Бельгія стала грати по рахунку, намагаючись зловити суперника на контратаці, а у британців володіння у гостроту не конвертувалось від слова взагалі. На 38-й хвилині вони ще й Чілвелла втратили – травмованого Бена замінив Сака. Зрештою, на перерву команди пішли за комфортної переваги "дияволів".

Перша половина друго тайму продовжилась у тому ж руслі. Бельгійці тримали рахунок і зрідка контратакували, а англійці володіли м'ячем без гостроти. У господарів до 75-ї хвилини взагалі не було нічого, окрім дальнього удару де Брюйне повз ворота, а от гості на 55-й та 57-й заробили два небезпечних штрафних в метрах 20-ти від Куртуа – втім, постріл Маунта відправився на трибуни, а спроба Тріпп'єра поцілила у стінку. На 60-й з меж карного майданчика вище воріт пробивав Гріліш, а дальній удар Даєра на 67-й заблокували. От, власне, і всі моменти.

На 70-й хвилині Гарет Саутгейт кинув у бій Санчо та Калверта-Льюїна. Англійці стали працювати з м'ячем ще краще й навіть дозволяли собі красиві фінти, але все одно не загострювали гру. Бельгія ж прокинулась на 75-й – це Лукаку пробив з центру карного майданчика після стіночки з Мертенсом, однак Пікфорд врятував "Трьох левів". Англія відповіла дальнім ударом Кейна на 82-й, але м'яч зрізався з ноги Харрі, полетівши кудись в бік кутового прапорця. На 85-й же Кейн намагався замкнути простріл Сака з лівого краю, але Вертонген встиг підставити ногу під удар британця з мінімальної відстані.

В ендшпілі зустрічі бельгійці виглядали цікавіше. У них нарешті почали проходити класні контратаки з красивими пасами та шикарними відкриваннями. Двічі це могло завершитись розгромом: на 87-й хвилині Вітсель завершив розмашисту атаку "дияволів" ударом з правого краю штрафного (над воротами), а на 90-й Лукаку хитнув захисника та пробив з лінії – вийшло неточно. Зрештою, забити бодай ще один гол командам у другому таймі не судилося. Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Роберто Мартінеса.

Таким чином, збірна Бельгії набрала 12 очок, очоливши групу А1. Англія опустилася на третю сходинку, маючи в активі 7 залікових балів. Ісландія з нулем замикає квартет, а Данія йде другою з 10 пунктами в активі. Матч данців проти бельгійців за кілька днів вирішить, хто з них вийде у фінал чотирьох.

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