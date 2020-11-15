"Читаючи весь бруд, який вилився на мене і мою сім'ю після вчорашньої гри, вкотре переконуюсь, який у нас народ і як вони вміють підтримувати.

Зінченко та Матвієнко проводять ювілейні поєдинки за збірну України

На щастя чи на жаль, запит вже такий, що помилятися на ЧУЖІЙ половині поля не дозволено. За втрату м'яча на ЧУЖІЙ половині поля, я повторюся, люди бажають тобі і твоїй родині смерті?

Відчуваючи відповідальність за поразку на собі, звертаюся до адекватних уболівальників, яких у нас, на жаль, залишилося мало. Нас всіх з вами чекає фінал, будьте з командою", – емоційно написав Зінченко у своєму Instagram.

Зауважимо, збірна України поступилась Німеччині у передостанньому матчі поточного сезону Ліги націй. Наразі у групі А4 лідирують німці, Іспанія йде другою, "синьо-жовті" – треті, а замикає квартет Швейцарія.

Чемпіони світу з "не соромно за поразку", або Печальне іспанське г**но – чому Рамос створив Україні серйозну проблему