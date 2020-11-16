Главные новости футбола 15 ноября: новые игроки в сборной Украины, Англия потеряла шансы на финал Лиги наций
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 ноября.
Сборная Украины
Андрей Шевченко довызвал трех игроков в сборную Украины для подготовки к решающему матчу Лиги наций со Швейцарией, который пройдет 17 ноября. Они присоединятся к лагерю национальной команды в понедельник вечером. Интересно, что для двух из них этот вызов стал дебютным.
Также "сине-желтые" сдали очередные тесты на коронавирус – к счастью, новых инфицированных нет.
"Футбол 24" собрал реакцию на поражение сборной Украины от Бундестим, а также выяснил мнение немецких СМИ о поединке Лиги наций.
Александр Зинченко возмутился поступком некоторых фанатов – "поклонники" сборной Украины пожелали смерти хавбеку Манчестер Сити после невнятной игры с Германией.
Лига наций
В центральном поединке дня Бельгия одолела Англию и лишила британцев шансов на выход в финал четырех за тур до финиша. Польша безвольно уступила Италии, а Турция обыграла Россию, несколько усложнив ей шансы на первое место в группе.
К слову, все соперники Украины на Евро-2020 свои матчи выиграли – Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Все результаты игрового дня в Лиге наций.
В Албании был забит гол дня – невероятный удар с центра поля с элементом курьеза.
Мир
Барселона могла подписать Килиана Мбаппе, но выбрала провальную альтернативу – откровенное признание экс-руководителя клуба.
Умер легендарный голкипер Ливерпуля, который трижды выигрывал с мерсисайдцами Кубок чемпионов.