Сборная Украины

Андрей Шевченко довызвал трех игроков в сборную Украины для подготовки к решающему матчу Лиги наций со Швейцарией, который пройдет 17 ноября. Они присоединятся к лагерю национальной команды в понедельник вечером. Интересно, что для двух из них этот вызов стал дебютным.

Также "сине-желтые" сдали очередные тесты на коронавирус – к счастью, новых инфицированных нет.

"Футбол 24" собрал реакцию на поражение сборной Украины от Бундестим, а также выяснил мнение немецких СМИ о поединке Лиги наций.

Александр Зинченко возмутился поступком некоторых фанатов – "поклонники" сборной Украины пожелали смерти хавбеку Манчестер Сити после невнятной игры с Германией.

Лига наций

В центральном поединке дня Бельгия одолела Англию и лишила британцев шансов на выход в финал четырех за тур до финиша. Польша безвольно уступила Италии, а Турция обыграла Россию, несколько усложнив ей шансы на первое место в группе.

К слову, все соперники Украины на Евро-2020 свои матчи выиграли – Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Все результаты игрового дня в Лиге наций.

В Албании был забит гол дня – невероятный удар с центра поля с элементом курьеза.

Мир

Барселона могла подписать Килиана Мбаппе, но выбрала провальную альтернативу – откровенное признание экс-руководителя клуба.

Умер легендарный голкипер Ливерпуля, который трижды выигрывал с мерсисайдцами Кубок чемпионов.