Триває п'ятий тур Ліги націй у дивізіоні С. Першу перемогу сьогодні здобув майбутній суперник збірної України на Євро-2020.

Ліга націй, дивізіон С

Група 2

Північна Македонія – Естонія – 2:1

Голи: Трічковскі, 29, Стояновскі, 68 – Саппінен, 52

Північна Македонія днями вперше в історії пробилася на чемпіонат Європи, де стане суперником збірної України. Сьогодні балканці в Лізі націй приймали Естонію, граючи без своєї легенди Горана Пандева.

Македонці виграли перший тайм завдяки голу Трічковскі, а відразу по перерві пропустили красивий гол у відповідь. Саппінен зняв павутину з дальньої "дев'ятки".

Господарі спустили шквал атак на чужі володіння, однак у воротах Естонії чудово діяв 18-річний голкіпер лондонського Арсенала Карл Хейн. Він парирував удари Трайковскі, Рістовскі, Ніколова та Дор'єва, а загалом здійснив 7 сейвів (потягнув 5 пострілів з меж штрафного майданчика).

У підсумку Північна Македонія вирвала перемогу – Ельмас вирізав розкішну подачу зовнішньою частиною стопи, а Стояновскі переправив м'яч у сітку.

Балканці перемогли, набрали 9 очок і закріпилися на першому місці групи. Естонія з 2 пунктами залишилася останньою.

У складі естонців весь матч відіграв захисник Десни Йоонас Тамм. Він став справжнім королем другого поверху – виграв 10 з 14 верхових дуелей.

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