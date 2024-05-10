За підсумками матчів-відповідей півфіналів Ліги Європи та Ліги конференцій стало відомо, хто побореться за трофеї у фінальних поєдинках турнірів.

У півфіналах Ліги Європи Аталанта – Марсель та Байєр – Рома визначились фіналісти турніру. Трофей між собою розіграють Аталанта та Байєр.

Аталанта вийшла у фінал Ліги Європи, впевнено перегравши Марсель у матчі-відповіді

Також були зіграні півфінали Ліги конференцій. Напередодні Фіорентина за сумою двох матчів пройшла Брюгге, а сьогодні Олімпіакос здолав Астон Віллу. За їхніми результатами в битві за трофей зійдуться Фіорентина та Олімпіакос.

До слова, фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня у Дубліні (Ірландія). Початок зустрічі о 22:00. Вирішальна дуель Ліги конференцій буде проведена в Афінах (Греція) 29 травня. Гра також стартує о 22:00.

Астон Вілла ще раз програла Олімпіакосу та вилетіла з Ліги конференцій – єврокубкові фінали залишились без команд АПЛ