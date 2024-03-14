Напередодні визначилися усі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24. Аналітики вже встигли порахувати шанси на перемогу в турнірі.

Боротьбу за трофей продовжують Арсенал, Манчестер Сіті, Атлетіко, Барселона, Реал, Борусія Дортмунд, Баварія і ПСЖ. Жеребкування 1/4 (заодно і півфіналів) відбудеться 15 березня. Жодних обмежень уже не буде – кожному може дістатися в суперники будь-яка команда зі списку.

Ліга чемпіонів-2023/24: визначилися всі чвертьфіналісти турніру

Суперкомп'ютер Opta порахував шанси команди виграти Лігу чемпіонів у сезоні 2023/24. Математична модель найбільше вірить у Манчестер Сіті, який з великим відривом очолює рейтинг. Нижче все набагато щільніше.

Цікаво, що Opta зовсім не вірить в іспанців (окрім Реала, звісно). Перемоги над Інтером і Наполі відповідно не допомогли Атлетіко й Барселоні переконати аналітиків у своїй силі. Додамо, що після жеребкування цифри зміняться, оскільки вже буде відомий потенційний шлях аж до фіналу.