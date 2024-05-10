У четвер, 9 травня, Аль-Наср у рамках 31-го туру чемпіонату Саудівської Аравії розправився в гостях з Аль-Ухдудом (3:2).

Чемпіонат Саудівської Аравії, 31-й тур

Аль-Ухдуд – Аль-Наср – 2:3

Голи: Аль-Хабіб, 60, Годвін, 70 – Брозовіч, 7, 90+1 Роналду, 15

Сьогодні Аль-Хіляль міг достроково стати чемпіоном Саудівської Аравії лише за однієї умови – якби Аль-Наср втратив очки в матчі з 15-ю командою чемпіонату. Однак команда Луїша Каштру не стала тішити своїх суперників і здобула важку гостьову перемогу.

Моурінью отримав пропозицію для продовження кар'єри – сенсаційний клуб готовий кинути виклик багатіям

Роналду реалізував гольову нагоду лише з другої спроби – перша обернулася невдачею. Проте, на 15-й хвилині завдяки чудовій гольовій інтуїції та передачі Алі Аль-Хассана португалець з кількох метрів переправив м'яч у сітку воріт суперника. Так він збільшив перевагу своєї команди до двох м'ячів – раніше Марцело Брозовіч відкрив рахунок у грі, також із передачі Аль-Хассана.

Так Роналду забив свій 48-й гол у сезоні в усіх турнірах, що стало його найвищим індивідуальним результатом із сезону 2015/16 (51 гол за Реал).

Однак героєм цього матчу став саме Брозовіч. Після перерви Аль-Наср дозволив своєму супернику здійснити камбек, і станом на 90-ту хвилину Аль-Хіляль ставав чемпіоном країни. У компенсований до другого тайму час екс-хавбек Інтера забив другий м'яч і приніс своїй команді вимучену перемогу. Тепер Аль-Хілялю для дострокового чемпіонства доведеться перемагати Аль-Хазм.