У четвер, 14 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи 2023/24. Хто вийшов у чвертьфінал, читайте на "Футбол 24".

Стали відомі 8 команд, які продовжать боротьбу за трофей Ліги Європи. Найбільшою сенсацією ледь не став виліт Байєра, який після виїзної нічиєї вдома програвав Карабаху 0:2, але в доданий час забив двічі, вирвав перемогу та пройшов далі. Команда Хабі Алонсо продовжила феноменальну безпрограшну серію в сезоні 2023/24.

Байєр завдяки героїчному камбеку пройшов Карабах, Ліверпуль знищив Спарту за 7 хвилин, Де Дзербі пропустив Рому в 1/4 ЛЄ

У чвертьфіналі ЛЄ зіграють лише клуби з топ-чемпіонатів. Це два представники Італії, три команди АПЛ, а також по одному клубу з Франції, Німеччини і Португалії. Єдиним українцем, який продовжує боротьбу за трофей Ліги Європи, є Анатолій Трубін. Його Бенфіка пройшла Рейнджерс (2:2, 1:0).

Всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи 2023/24:

Вест Хем

Марсель

Бенфіка

Мілан

Рома

Ліверпуль

Астон Вілла

Байєр

Жеребкування чвертьфіналів, півфіналів і визначення номінального господаря фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 15 березня. Церемонія стартує о 14:00 за Києвом. На цих стадіях вже відсутній посів і немає ніяких обмежень під час формування пар, тому команди з однієї країни можуть зіграти між собою.

Матчі 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться 11 і 18 квітня. Півфінали заплановані на 2 та 9 травня. Фінал буде зіграний 22 травня в Дубліні. Переможець Ліги Європи вийде в груповий турнір ЛЧ 2024/25, якщо не потрапить туди через національний чемпіонат.