Найдорожча футбольна ліга світу отримала 128 нових ринкових оцінок, збільшивши свою загальну вартість на 240 млн – до 11,09 млрд євро. Зіграли свою роль у цьому оновленні й троє представників України.

Забарний – про дебютний гол в АПЛ: "Моя сім'я попросила більше таблеток"

Зокрема, захисник Борнмута Ілля Забарний подорожчав на 3 млн євро і тепер вартує 28 мільйонів європейських умовних одиниць (символічно, що це сталось одразу після його дебютного гола в АПЛ). Як наслідок, Ілля став другим найдорожчим гравцем "вишень" (після Домініка Соланке за 35 млн євро).

Одразу вдвічі зросла вартість хавбека Брентфорда Єгора Ярмолюка, який нині оцінюється у 5 млн євро. Три мільйони до своєї вартості додав і захисник Евертона Віталій Миколенко – за екс-динамівця тепер просять 28 млн.

Без змін залишилась ціна на півзахисника Арсенала Олександра Зінченка (42 млн євро). Єдиний українець, який подешевшав – це Михайло Мудрик. Вінгер Челсі "полегшав" на 5 мільйонів і вартує тепер 35 млн євро.

Забарний забив дебютний гол в АПЛ і став учасником камбека Борнмута з 0:3 – дике перегравання через 3 місяці після драми