"Він є ідеальним відображенням Реала": Анчелотті розхвалив героя матчу проти Баварії в Лізі чемпіонів
Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився щодо гри Хоселу у півфіналі з Баварією у Лізі чемпіонів.
"Так, Хоселу є ідеальним відображенням того, чим є ця команда. Гравців, які зробили великий внесок. Ми повинні були вірити.
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Хоселу зробив фантастичну роботу, він фантастичний нападник. Ми більше використовували його для навісних передач, і він робив це дуже добре. Він віддав багато енергії наприкінці гри", – цитує Анчелотті AS.
Нагадаємо, Хоселу вийшов на поле на 81 хвилині. До фінального свистка іспанський форвард оформив дубль у ворота Баварії, що дозволило Реалу вийти у фінал Ліги чемпіонів.
Реал пройшов у фінал ЛЧ, здобувши драматичну перемогу в трилері з Баварією – Лунін і Хоселу врятували Мадрид від фіаско