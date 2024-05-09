Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився щодо гри Хоселу у півфіналі з Баварією у Лізі чемпіонів.

"Так, Хоселу є ідеальним відображенням того, чим є ця команда. Гравців, які зробили великий внесок. Ми повинні були вірити.

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Хоселу зробив фантастичну роботу, він фантастичний нападник. Ми більше використовували його для навісних передач, і він робив це дуже добре. Він віддав багато енергії наприкінці гри", – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, Хоселу вийшов на поле на 81 хвилині. До фінального свистка іспанський форвард оформив дубль у ворота Баварії, що дозволило Реалу вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Реал пройшов у фінал ЛЧ, здобувши драматичну перемогу в трилері з Баварією – Лунін і Хоселу врятували Мадрид від фіаско