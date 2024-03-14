Вже сьогодні національна команда розпочне підготовку до березневих матчів в іспанській Марбельї.

У тренувальному процесі збірній України тимчасово допомагатимуть гравці молодіжки, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Задля забезпечення повноцінної підготовки до матчів відбору на Євро-2024 з першою командою займатимуться шість представників молодіжної збірної: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Назар Волошин (усі – Динамо), Арсеній Батагов (Зоря), Валентин Рубчинський та Олег Очеретько (обидва – СК Дніпро-1).

Молоді гравці перебуватимуть у таборі першої команди країни, допоки до нього поступово не приїдуть легіонери.

Нагадаємо, вже 21 березня збірна України зійдеться у дуелі з Боснією на стадіоні Біліно Поле в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом. У разі перемоги "синьо-жовті" через 5 днів у фінальному протистоянні зіграють з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

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