Українець отримав травму коліна 9 березня в матчі проти Осасуни. Пізніше лікарі Жирони констатували ушкодження коліна. Сподівання тренерського штабу полягали в тому, щоб Віктор відновився до гри з Хетафе, але на це мало шансів.

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"Віктор відчуває дискомфорт у коліні. Циганков залишається під питанням на суботній матч, сьогодні він не тренувався з командою. Побачимо, чи зможе він займатися завтра", – наводить слова головного тренера Жирони Мічела журналіст Ніл Сола.

До слова, матч Хетафе – Жирона в рамках 29-го туру Ла Ліги запланований на 16 березня, стартовий свисток має пролунати о 19:30 за київським часом. Це буде остання гра команди Артема Довбика і Віктора Циганкова перед міжнародною паузою, під час якої збірна України проведе вирішальні матчі кваліфікації на Євро-2024.

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