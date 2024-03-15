Ліга Європи УЄФА 2023/24, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

Ліверпуль – Спарта – 6:1 (перший матч – 5:1)

Голи: Нуньєс, 7, Кларк, 8, Салах, 10, Гакпо, 14, 55, Собослай, 48 – Бірманчевіч, 42

Байєр – Карабах – 3:2 (перший матч – 2:2)

Голи: Фрімпонг, 72, Шик, 90+2, 90+7 – Зубір, 59, Жунінью, 67

Вилучення: Джафаркулієв, 63 (Карабах)

Брайтон – Рома – 1:0 (перший матч – 0:4)

Голи: Велбек, 37

Аталанта – Спортінг – 2:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Лукман, 46, Скамакка, 59 – Гонсалвеш, 33

Ліверпуль ще у виїзному матчі вирішив усі питання щодо виходу в чвертьфінал, розгромивши празьку Спарту з рахунком 5:1. Втім, справжній біль чехи відчули на Енфілді. Перший гол Спарта пропустила на 7-й хвилині, четвертий – на 14-й. Один із забитих м'ячів навіть не встигли показати наживо, тому що показували повтор попереднього.

Серед англійських клубів швидше оформити 4:0 у єврокубках вдавалося тільки Челсі – це сталося у далекому 1971 році. До перерви пражани встигли відіграти один м'яч, але за 9 хвилин після неї Ліверпуль забив ще два рази. На цьому підопічні Юргена Клоппа вирішили зупинитись. 6:1! Салах забив 1 гол і віддав 3 асисти, Гакпо оформив дубль, у Кларка – 1+1.

У паралельній зустрічі фани могли отримати гучну сенсацію – велика безпрограшна серія Байєра ледь не зупинилась. "Фармацевти" не знали поразок у всіх турнірах протягом 36 матчів поспіль. До рекорду Ювентуса бракувало всього 7 матчів, однак у рідних стінах команда несподівано почала горіти Карабаху.

Азербайджанці відкрили рахунок на 59-й хвилині, однак практично одразу залишились у меншості. Джафаркулієв отримав пряму червону, не давши Фрімпонгу вискочити віч-на-віч з голкіпером. Тим не менш, вже не 67-й Карабах забив вдруге!

Байєр швидко скоротив відставання й мав декілька крутих нагод для камбеку, але гості тримались. Здавалося, що казочка Леверкузена завершена, однак у справу вступив Патрік Шик. На 2-й компенсованій чех зрівняв рахунок, а на 7-й він вколотив третій гол. 3:2! Карабах капітулював, Баєйр – у чвертьфіналі.

Аталанта у рідних стінах переграла Спортінг. Поєдинок виявився парадоксальним. У першому таймі бергамаски виглядали значно гостріше, влучали у поперечку й часто заходили у штрафний, але лісабонці виграли його – для цього вистачило двох ударів. Причому Гонсалвеш, забивши гол, зазнав пошкодження й покинув поле у сльозах.

По перерві потужніше грав вже Спортінг, але "леви" запороли величезну кількість моментів. Аталанта ж відкрила рахунок через 36 секунд після відновлення гри – Лукман забив найшвидший гол "Богині" в других таймах за всю історію єврокубків. На 59-й же хвилині Скамакка взагалі вивів господарів уперед. У підсумку, підопічні Джан П'єро Гасперіні святкували перемогу з рахунком 2:1, прорвавшись до чвертьфіналу (перший матч завершився внічию).

Найменш цікавою виявилась зустріч між Брайтоном і Ромою. Команда Роберто Де Дзербі згоріла у Римі з рахунком 0:4 Велбек наприкінці першого тайму в домашці відквитав один гол, але на більше англійців не вистачило. "Джалороссі" крокують в 1/4 фіналу.

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