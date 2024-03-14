"Щодо Галатасарая, Ман Сіті, Барселони – про перемовини щодо цих команд не знаю. А щодо Ювентуса та Наполі – були офіційні пропозиції навіть.

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Сергій Анатолійович говорив, що вони відхилили пропозицію від Наполі на 40 мільйонів. Я знаю про цю пропозицію. Звичайно, я спочатку трохи засмутився, але розумію, що клуб хоче заробити більше грошей, і я ще, скажімо так, не все зробив для цього клубу.

Я, в принципі, розумію клуб. Я до цієї відмови, можна сказати так, поставився нормально. Підтримав рішення? Підтримав, але я просто розумію. Ми поспілкувалися з директором, поспілкувалися з Даріо. Вони сказали, як вони думають взагалі про моє майбутнє. Нещодавно Сергій Анатолійович давав інтерв’ю, де він сказав, що через пів року, а, може, рік Судаков поїде в Європу. Я йому довіряю в цьому плані, довіряю президенту.

Тому зараз моя найголовніша ціль – це Шахтар, і я хочу віддати всі свої сили і всього себе в першу чергу клубу. Тому якраз через це ми й перепідписали контракт", – поділився Судаков у інтерв'ю прес-службі Шахтаря.

Додамо, що Георгій провів 24 матчі за "гірників" у поточному сезоні, в яких відзначився 5 голами та 2 асистами. За непідтвердженими чутками, клаусула півзахисника збірної України складає 150 мільйонів євро.

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