У четвер, 14 березня, завершилася стадія 1/8 фіналу Ліги конференцій 2023/24. Хто зіграє у чвертьфіналі, читайте на "Футбол 24".

У третьому в історії розіграші Ліги конференцій залишилося 8 команд. Найбільше представництво має Греція – ПАОК і Олімпіакос вийшли в 1/4. По одному клубу зберегли Туреччина, Франція, Англія, Бельгія, Чехія та Італія.

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Суперкамбек оформив грецький Олімпіакос, який тиждень тому програв Маккабі Тель-Авів з рахунком 1:4. У номінально виїзному матчі пірейці взяли гору з таким же рахунком, а в екстра-таймі забили ще двічі – як наслідок, 6:1 на їхню користь.

Всі учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій 2023/24:

Фенербахче

Лілль

Олімпіакос

Вікторія Пльзень

ПАОК

Фіорентина

Брюгге

Астон Вілла.

Жеребкування чвертьфіналів, півфіналів і визначення номінального господаря фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 15 березня, о 15:00 за Києвом. На цих стадіях відсутній посів і зняті будь-які обмеження під час формування пар. Відповідно, команди з однієї країни можуть зіграти між собою.

Матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудуться 11 і 18 квітня. Півфінали заплановані на 2 та 9 травня. Фінал буде зіграний 29 травня в Афінах.

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