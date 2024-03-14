Делегація збірної України не лише прибула до Іспанії, а й встигла провести перше тренування на підготовчому зборі перед матчем із Боснією за вихід на Євро-2024.

Збірна України вже в Іспанії – до Малаги делегація, яка складалась з гравців Динамо, СК Дніпро-1 та Шахтаря прибула ще вдень та встигла розміститись в готелі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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До команди вже приєднався і Олександр Зінченко, який приїхав із розташування Арсенала. Команда навіть провела відновлювальне тренування на полях Марбельї.

Нагадаємо, вже 21 березня збірна України зійдеться у дуелі з Боснією на стадіоні Біліно Поле в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом. У разі перемоги "синьо-жовті" через 5 днів у фінальному протистоянні зіграють з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

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