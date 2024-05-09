Президент Динамо Ігор Суркіс спростував інформацію, що Мірча Луческу може знову опинитися в Києві.

Напередодні румунські ЗМІ написали, що Луческу отримав пропозицію стати генеральним директором Динамо. 78-річний фахівець нібито взяв час на роздуми до кінця сезону, адже має інші варіанти для продовження кар'єри.

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Однак для керівництва київського клубу така інформація стала сюрпризом. У відповідь на запит видання FanDay Ігор Суркіс був не дуже красномовним, але дуже категоричним: "Це жовта преса".

Нагадаємо, Луческу був головним тренером Динамо понад три роки. За цей період виграв клубу чемпіонат, Кубок та Суперкубок України, а також виводив команду в груповий етап Ліги чемпіонів. Румун пішов у відставку в листопаді минулого року, відразу після поразки від Шахтаря.

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