Ліга Європи 2023/24, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

Вест Хем – Фрайбург – 5:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Пакета, 9, Боуен, 32, Крессвелл, 52, Кудус, 77, 85

Вільяреал – Марсель – 3:1 (перший матч – 0:4)

Голи: Капу, 32, Сьорлот, 54, Москера, 88 – Клос, 90+4

Славія – Мілан – 1:3 (перший матч – 2:4)

Голи: Юрашек, 85 – Пулішіч, 33, Лофтус-Чік, 36, Леау, 45+6

Вилучення: Голеш, 20 (Славія)

Рейнджерс – Бенфіка – 0:1 (перший матч – 2:2)

Гол: Рафа Сілва, 67

Вест Хем після поразки в першому поєдинку розбив Фрайбург на шляху до 1/4 фіналу Ліги Європи. Пакета вже на 9-й хвилині відкрив рахунок у грі, а Боуен вивів "молотків" вперед у протистоянні ще до перерви. Крессвелл закріпив успіх на старті другої половини, а Кудус оформив дубль після цього – один із голів ганець забив у стилі Мессі, пробігши зі своєї половини.

STOP WHAT YOU ARE DOING AND WATCH THIS KUDUS WORLDIE GOAL pic.twitter.com/w5e3KBirBH — West Ham (C)entral (@WestHam_Central) March 14, 2024

Марсель ще в першій грі оформив надкомфортну перевагу в протистоянні з Вільяреалом, перетворивши другу гру на формальність. "Жовта субмарина" скористалась цим та перемогла з рахунком 3:1 (забивали Капу, Сьорлот та Москера, гол престижу в активі Клоса), але навіть цього було замало.

Мілан у більшості переграв Славію. Ключовий епізод стався на 20-й хвилині: Голеш влетів у Калабрію, за що отримав пряму червону. Перед тим травмувався ще й Майк Меньян, у якого влетів суперник. Голкіпер "россонері" спробував ще грати, але таки пішов з поля.

Італійці у більшості покарали суперника – Пулішіч, Лофтус-Чік та Леау оформили розгромну перемогу ще до перерви. Юрашек під кінець зустрічі забив гол престижу.

А Бенфіка не без проблем здолала Рейнджерс. Після нічиєї в першому матчі долю протистояння вирішив гол Рафи Сілви. Ді Марія головою встиг віддати на португальця, який пробіг порожньою половиною поля суперника (офсайду не було) та реалізував вихід віч-на-віч. Окремо відзначимо Трубіна, який, хоч і втримав ворота на замку, але ледь не пропустив епічний гол. Після простого удару Лоуренса у ближній кут Анатолій мав зафіксувати м'яч, але той проскочив поміж ніг – українець ногою встиг перевести його на кутовий.

Трубін пропустив 2 голи, Ді Марія забив і організував автогол – Бенфіка не змогла обіграти Рейнджерс у 1/8 ЛЄ