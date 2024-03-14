Кроос офіційно повернувся в збірну Німеччини – господарі Євро-2024 викликали двох дебютантів, лідер Баварії поза списком
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн оприлюднив заявку на березневий збір команди.
Виклик Тоні Крооса не став несподіванкою, оскільки він уже анонсував своє повернення. Лідер Реала не грав за свою збірну після Євро-2020. Нагадаємо, той турнір відбувся влітку 2021-го.
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Окрім цього гучного повернення, Нагельсманн вирішив викликати двох дебютантів – Максиміліана Байєра з Хоффенхайма та хавбека Баварії Александара Павловіча. Водночас, як і попереджали ЗМІ, лідер мюнхенців Леон Горецка залишився поза списком.
Нагадаємо, що в березні господарі Євро-2024 проведуть два товариських матчі проти сильних суперників. 23 числа Німеччина зіграє проти Франції на виїзді, а через три дні прийматиме Нідерланди.
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