Виклик Тоні Крооса не став несподіванкою, оскільки він уже анонсував своє повернення. Лідер Реала не грав за свою збірну після Євро-2020. Нагадаємо, той турнір відбувся влітку 2021-го.

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Окрім цього гучного повернення, Нагельсманн вирішив викликати двох дебютантів – Максиміліана Байєра з Хоффенхайма та хавбека Баварії Александара Павловіча. Водночас, як і попереджали ЗМІ, лідер мюнхенців Леон Горецка залишився поза списком.

Нагадаємо, що в березні господарі Євро-2024 проведуть два товариських матчі проти сильних суперників. 23 числа Німеччина зіграє проти Франції на виїзді, а через три дні прийматиме Нідерланди.

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