У матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ Інтер Маямі вдома впевнено здолав Нешвілл (3:1). Читайте звіт про гру і дивіться відео голів на "Футбол 24".

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ (Пн. та Цн. Америка), 1/8 фіналу, матч-відповідь

Інтер Маямі – Нешвілл – 3:1 (перший матч – 2:2)

Голи: Суарес, 8, Мессі, 23, Тейлор, 63 – Саррідж, 90+3

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У боротьбі за вихід у чвертьфінал Кубка чемпіонів КОНКАКАФ Інтер Маямі пройшов Нешвілл. Після бойової нічиєї у першій зустрічі (2:2) "чаплі" забили три м'ячі, пропустивши у відповідь гол престижу лише у доданий час.

Мессі на 8-й хвилині вивів сам на сам Суареса і той відкрив рахунок у матчі. В середині тайму Ліонель відзначився вже сам, замкнувши передачу від Гомеса з району одинадцятиметрової позначки. По перерві Тейлор зняв усі питання щодо переможця, головою перекинувши сферу у сітку після навісу Суареса.

Український захисник Сергій Кривцов вийшов у старті і провів на полі 77 хвилин. Лише після його заміни Нешвіллу вдалось розпакувати ворота Інтера.

Наш земляк за проведений у матчі час зробив 59 доторків до м'яча, здійснив 2 перехоплення, 2 виноси, 7 разів втрачав сферу, заробив 1 фол, виграв повітряну дуель, віддав три передачі з чотирьох, які досягли адресата, а точність його пасів склала 87%. Статистичний портал SofaScore поставив йому середні 6,9 бала.

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Suárez starts off our second leg of @TheChampions with a bang



Messi sets up Suárez for a finish that puts us in the lead! #MIAvNSH | 1-0 pic.twitter.com/RAh1hBukeP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 14, 2024

Messi makes it️



Diego Gómez finds Messi who puts it away and doubles the lead!#MIAvNSH | 2-0 pic.twitter.com/Psranb2vck — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 14, 2024