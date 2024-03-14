Ліга конференцій, 1/8 фіналу. Матчі-відповіді

Фенербахче – Уніон Сент-Жилуаз – 0:1 (перший матч – 3:0)

Гол: Расмуссен, 68

ПАОК – Динамо Загреб – 5:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Баба, 27, Кулієракіс, 33, 72, Томас, 42, Живкович, 88 – Ходжа, 49

Фіорентина – Маккабі Хайфа – 1:1 (перший матч – 4:3)

Голи: Барак, 59 – Халалі, 88

Вікторія Пльзень – Серветт – 0:0, пен. – 3:1 (перший матч – 0:0)

Фіорентина без свого дискваліфікованого тренера Вінченцо Італьяно здобула путівку у чвертьфінал, але сама зустріч відбулася в "камерній" обстановці. Клубу вдалося продати близько 6700 квитків – флорентійські вболівальники побоялися прийти на стадіон через страх можливих терористичних атак. Італійська влада серйозно поставилася до безпеки цього заходу: у місті було перекрито кілька центральних доріг, а на стадіон доставили додаткові загони поліцейських.

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Рахунок було відкрито в середині другого тайму – Антонін Барак замкнув передачу Давіде Фараоні. Ця подія стала не єдиною позитивною для господарів у цій зустрічі – вперше після тривалої перерви через травму на полі з'явився екс-захисник Шахтаря Додо. Саме з його флангу був забитий м'яч у відповідь, але звинувачувати бразильця не доводиться – це було загальне "помутніння" захисників "фіалок".

Після впевненої гостьової перемоги з рахунком 3:0 головний тренер Фенербахче Ісмаїл Картал дозволив собі провести ротацію й оформити вихід до 1/4 фіналу малими силами. Героєм стамбульської зустрічі став номінальний опорник Уніона Шарль Ванхауте, який через серйозні кадрові втрати команди вперше у своїй кар'єрі зіграв у центрі оборони. І зробив це настільки чудово, що "закрив" спочатку Міші Батшуайї, а потім ще й Едіна Джеко. Єдиний гол у цій зустрічі був забитий Расмуссеном з другого поверху – навіс Лапуссена був ідеальним.

Головний матч раннього слоту четверга був зіграний у Салоніках. ПАОК Развана Луческу програв у першій зустрічі загребському Динамо з рахунком 0:2, але вдома зумів відігратися і вийти вперед ще в основний час зустрічі. Причому три з п'яти забитих м'ячів у складі грецької команди провели захисники: лівий захисник Баба відкрив рахунок, а центральний захисник Кулієракіс записала у свій актив 2+1 за системою гол+пас. Екс-"гірник" Тайсон також відзначився гольовою передачею.