"Складна гра була. Ми на перемогу не заслуговували. Юрій Вільйович провів після матчу бесіду з хлопцями, і ця розмова була важкою.

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Гра складалася для нас так, як ми не планували. На жаль, зараз ми не можемо підсилити гру замінами, адже у нас багато травмованих футболістів, а молодь, яка виходить на заміну, ще не готова грати на повну на такому рівні. Можливо, трошки пізніше вони заграють.

Максимов був поруч, підказував, і команда чула ці підказки. Основне те, що у нас дуже коротка лава запасних, і ми не можемо зіграти в оптимальному складі. Ось вже четверта гра після відновлення чемпіонату дуже важко нам дається", – цитує Ревута офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, Максимов через дискваліфікацію не міг бути присутній у технічній зоні і дивився матч з трибун. СК Дніпро-1 після зимової паузи у 4-х матчах набрало лише 5 очок з 12-ти можливих і після 21-го туру йде у турнірній таблиці УПЛ на третій сходинці (39 очок).

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