"Голкіпер київського Динамо Данило Мойсеєв зацікавив два клуби з Німеччини. Як нам стало відомо, за 16-річним кіпером пильно стежать менхенгладбахська Борусія та берлінська Герта.

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За інформацією з наших джерел, до футболіста була прикута увага й інших команд, але найбільш активно проявляють інтерес саме німецькі представники. Данило звернув увагу скаутів різних клубів, коли "біло-сині" проводили матчі й тренування у Німеччині (після початку повномасштабного вторгнення Росії) в рамках благодійного турне для підтримки України", – повідомляє LEGIONERS.UA.

Якщо вірити сайту УПЛ, 16-річний Мойсеєв може похизуватися неймовірною антропометрією – 189 см зросту, 80 кг ваги. Через травми конкурентів юнак у нинішньому сезоні потрапляв до заявки команди Динамо U-19, але не дебютував за неї. Нагадаємо, Борусія М є 5-разовим чемпіоном Німеччини, а Герта 2-разовим, хоча зараз берлінці бовтаються в другому дивізіоні.

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