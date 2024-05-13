Півзахисник Арсенала Кай Хаверц зізнався, що вболіватиме за Тоттенхем у матчі з Манечстер Сіті.

"Шпори" зустрінуться з "містянами" в перенесеному матчі 34-го туру АПЛ, який відбудеться 14 травня. У разі перемоги Манчестер Сіті "каноніри" перемістяться на другу сходинку перед останнім туром АПЛ. Кай Хаверц розповів, що Арсенал вболіватиме за Тоттенхем.

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"Ми будемо найбільшими фанатами Тоттенхема. Ми всі ними будемо. Нумо сподіватися на краще", – цитує півзахисника "канонірів" Sky Sports.

Кай Хаверц приєднався до Арсенала влітку 2023 року. Загалом він провів за "канонірів" 50 матчів, в яких забив 13 голів та оформив сім результативних передач.

Нагадаємо, Арсенал наразі має 86 балів, а у Манчестер Сіті на одне очко менше.

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