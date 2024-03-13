Дортмундська Борусія переграла ПСВ (2:0) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Борусія не виграла перший поєдинок через скандальний пенальті, тому перед домашніми трибунами вийшла на гру дуже зарядженою. Стартова чверть зустрічі повністю залишилася за Дортмундом (статистика ударів – 8:0).

Борусія Д розписала нічию з ПСВ у плей-офф Ліги чемпіонів – скандальний "фарс" арбітрів, Мален забив колишнім

"Джмелі" даси високі швидкості та забили швидкий гол. Санчо розігнав атаку і сам її завершив. Джейдон загнав м'яч у ворота більярдним ударом від стійки. Домашня команда отримала ще більший заряд впевненості.

Дуже старався Мален. Нідерландець забив колишньому клубу на виїзді та прагнув повторити трюк у Дортмунді. Багато ударів, багато передач на загострення, була навіть заявка на пенальті, проігнорована арбітром.

Борусія стала значно цікавішою після підсилення тренерського штабу Шахіном і Бендером, але водночас авантюрнішою. Як тільки суперник отримує м'яч на швидкості – виникає небезпека.

Borussia Dortmund 2-0 PSV



Dortmund win a ninth successive #UCL home game to seal a spot in the quarter-finals. pic.twitter.com/jGgpwaS9sQ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 13, 2024

Спершу були дальні удари ПСВ, потім партнери почали знаходити передачами де Йонга. Лосано двічі класно пробив здалеку та навіть влучив у каркас воріт. Кобель рятував Борусію після ударів Тезе та Бакайоко.

ПСВ змінив картину гри, наблизившись до камбеку. Однак камбеку так і не сталося. Санчо отримав пошкодження та поступився місцем Ройсу, а Марко майже закрив усі питання. Фюлькруг забив з подачі капітана, але був офсайд.

У компенсований час де Йонг міг шокувати "жовту стіну", перевівши гру в овертайми, але не влучив з кількох метрів по воротах. А на останніх секундах Ройс отримав подарунок, опинився сам на сам з голкіпером і встановив підсумковий рахунок.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Дортмунда. Німці вийшли у чвертьфінал, а Петер Бос вилетів від своєї колишньої. Період на Вестфаленштадіоні й так був важким для тренера ще за часів Ярмоленка – сьогодні негативних емоцій побільшало.