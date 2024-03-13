"Червоні дияволи" звернули увагу на українську молодь і переглядатимуть вже другого нашого земляка – Дем'яна Третяка.

Захисник Динамо Дем'ян Третяк потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед, повідомляє Sport.ua.

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Скаути манкуніанців поклали око на 16-річного оборонця у матчах за збірну України U-17, яка напередодні виборола путівку на Євро-2024, розгромивши у вирішальному матчі однолітків зі Словаччини (3:0).

Цікаво, що представники МЮ відслідковували гру іншого українця – захисника Металіста Кирила Дігтяра, але звернули увагу на капітана "синьо-жовтих" Третяка (він зіграв у всіх 3-х матчах турніру), який сподобався їм більше. За інформацією джерела, англійці почали активно збирати інформацію про динамівця та планують відправити своїх скаутів на матчі Дем'яна в Україну.

Нагадаємо, Третяк – вихованець Академії Дніпра. Після початку повномасштабного вторгнення окупантів опинився в системі Динамо Загреб. Влітку 2023 року повернувся в Україну і підписав контракт з київським Динамо.

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