Ліга чемпіонів дійшла до вирішальних стадій. За підсумками 1/8 фіналу визначилися чвертьфіналісти турніру, які претендують на звання найсильнішої команди Європи. Обійшлося без гучних сенсацій. Олександр Зінченко та Андрій Лунін досі борються за кубок ЛЧ.

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В 1/4 фіналу вийшли три іспанські команди, по дві англійські та німецькі, а ще одна французька. Італія втратила всіх представників після тріумфального минулого сезону: Інтер вилетів по пенальті від Атлетіко, Лаціо програв Баварії, а Наполі не впорався з Барселоною.

Чвертьфіналісти ЛЧ-2023/24:



Арсенал

Манчестер Сіті

Баварія

Борусія Дортмунд

Реал Мадрид

Барселона

Атлетіко

ПСЖ

Жеребкування чвертьфіналів, півфіналів і фіналу відбудеться 15 березня о 13:00 за Києвом. На цих стадіях відсутній посів і зняті будь-які обмеження під час формування пар.

Перші матчі 1/4 фіналу заплановані на 9/10 квітня, а матчі-відповіді – 16/17 квітня. Фінал відбудеться першого червня в Лондоні на Вемблі.