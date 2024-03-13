Андрій Лунін намагається вибити для себе гарантії ігрового часу у мадридському клубі.

Голкіпер Андрій Лунін виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги за місце у воротах Реала і своєю грою заслужив на новий контракт. Боси "вершкових" вже зробили українцю пропозицію пролонгації співпраці, однак той ще не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього.

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За інформацією Realmadridexclusivo, Лунін залишиться у клубі лише за однієї умови. Голкіпер вимагає від керівництва Реала гарантій, що у випадку продовження контракту він буде мати достатню ігрову практику, а не лише виконуватиме функції дублера Тібо Куртуа. Тільки якщо "вершкові" гарантують йому це – українець погодиться продовжити відносини.

Нагадаємо, у поточному сезоні Андрій провів за "вершкових" 22 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 17 голів (ще у 10 поєдинках відстояв на нуль).

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