Підопічні Сергія Реброва 7 червня проведуть гостьовий поєдинок проти Польщі, інформує прес-служба УАФ. Про місце і час проведення гри буде повідомлено окремо.

Ребров офіційно оголосив заявку збірної України на вирішальні матчі кваліфікації до Євро-2024

Загалом збірна України планує провести три контрольні матчі у цей цикл. 11 червня "синьо-жовті" в Кишиневі зустрінуться з Молдовою (155-те місце рейтингу ФІФА), а тепер стало відомо про Польщу (30-те місце). Третього суперника оголосять пізніше.

Якщо все складеться добре, то це фактично буде підготовка команди Реброва до Євро-2024, який стартує 14 червня. Для цього Україні треба пройти плей-офф відбору – півфінал на полі Боснії (21 березня) і в разі успіху фінал (26 березня) проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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