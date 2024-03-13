"Суть подій полягає у фінансових претензіях частини футболістів до керівництва клубу. При чому заборгованостей клубу з виплати заробітної плати, визначеної у контрактах футболістів, на цю мить не існує. Претензії гравців полягають у заборгованості з обіцяних їм президентом клубу премій за вихід у груповий етап Ліги конференцій та одну перемогу в ній над Брейдабліком.

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При цьому керівництво клубу не відмовлялося від виплати вказаних премій гравцям, а лише просило почекати. На вимогу футболістів визначити конкретну дату виплати, їм була озвучена конкретна дата у травні цього року.

Продовження історія отримала вранці 12 березня, коли значна частина гравців поставила керівництво команди перед фактом... їхніх масових, несподіваних та різноманітних хвороб. При цьому напередодні всі вони брали участь у тренуванні, а самі хвороби не підтверджувались лікарями. Виняток склали лише Мишньов та Кирюханцев, які справді мали проблеми зі здоров'ям.

Ініціаторами вказаних процесів "бродіння" виступили два досвідчені гравці – Богдан Бутко та В'ячеслав Чурко, які усіма доступними їм засобами "обробляли" колектив, у тому числі легіонерів, з метою приєднання до страйку якомога більшої кількості осіб...

Що далі? Далі керівництву клубу доведеться чистити ці авгієві конюшні. З тими, хто не бажає захищати честь клубу, розлучатися без жодного жалю. Один із заколотників вже сам виявив бажання залишити команду", – повідомив Telegram-канал "Зоря Луганськ – з Луганськом у серці".

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