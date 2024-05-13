У ковалівському клубі вирішили оригінально мотивувати команду на завершальні матчі сезону.

Президент Колоса Андрій Засуха преміював команду після поразки від Зорі у перенесеному матчі 15-го туру УПЛ, повідомляє "ТаТоТаке".

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Власник клубу подякував гравцям і тренерському штабу, заявивши, що йому сподобалася гра команди. У підтвердження своїх слів він виділив на всіх 1 мільйон гривень бонусу.

Окрім того, Засуха оголосив, що відтепер виконувач обов'язків головного тренера Олександр Поздєєв стає повноцінним наставником команди.

Довести свою профпридатність 37-річний фахівець зможе вже сьогодні, 13 травня, у матчі проти ЛНЗ. Початок зустрічі о 15:30.

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