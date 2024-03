Атлетіко у виїзному матчі проти Інтера зазнав мінімальної поразки. Тоді "матрацники" обрали обережну схему 5-4-1 (замість 3-5-2), що позначилось на зіграності в атаці – та і Мората не встиг відновитись, аби провести повну гру. До зустрічі на "Метрополітано" Альваро вже був здоровим. Що найбільш важливо, пошкодження встиг залікувати Грізманн.

Атлетіко виграв 13 з 14-ти домашок у Ла Лізі, а також виграли усі три поєдинки в Мадриді у цьогорічній Лізі чемпіонів. Втім, Інтер теж був не промах. Міланці із 14-ти виїзних поєдинків у Серії А тріумфували 12 разів, а ще двічі зіграли внічию. Словом, матч-відповідь обіцяв бути цікавим.

Як і очікувалось, Атлетіко суттєво додав у атаці. На перших хвилинах особливо активним був Ліно, який двічі виконував кроси (до замикання не дійшло), а на 6-й хвилині вже мав момент. Самуель відкрився під передачу на хід лівим флангом, втік від Павара й Де Врея та пробив з краю штрафного – Зоммер врятував Інтер!

"Матрацники" намагалися зламувати фланги, користуючись активним залученням латералів Інтера до атак та загальною схильністю "нерадзуррі" до втрати балансу. Втім, із загостренням справи швидко розладились – а на 14-й хвилині гості ще й могли рахунок відкрити!

Чалханоглу закинув м'яч у карний майданчик під вривання Дюмфрісу, а той метрів з 13-ти пробив низом. Облак парирував, а потім ще й взяв добивання!

На 19-й же хвилині Лаутаро Мартінес відкрився на лінії півкола й несподівано завдав удару. М'яч рикошетом від Вітцеля полетів у дальній кут, однак Облак встиг зупинити його на лінії воріт! Атлетіко не знітився, але Інтер відчув силу – як наслідок, наступні 10-12 хвилин команди проводили на зустрічних курсах. Бракувало тільки моментів.

Винятком став епізод на 29-й хвилині, коли Ермосо виконав навіс з правого флангу на Морату. Альваро спокійно пробивав головою метрів з 10-ти, однак Зоммер спіймав м'яч. На 30-й же Ермосо сам стріляв з лівого кута штрафного, спрямувавши м'яч над воротами. Покарання за марнотратство прилетіло оперативно.

На 33-й хвилині міланці закрутили фірмову комбінацію зі зміною позицій та опусканням Лаутаро в глибину. Мартінес обстукався з Мхітаряном і Де Вреєм, після чого запустив у прохід лівим флангом центрбека Бастоні. Той у дотик віддав пас у напівфланг, куди вривався Барелла – Ніколо увійшов на лівий край та прострілив на 11 метрів, куди влетів лівий латераль Дімарко. 1:0!

Inter’s rotations are so sleek and difficult to track



Eg. Dimarco’s goal



-Lautaro receives, Barella moves into the space



-Dimarco comes inside as inside forward while Bastoni takes the Fb/Wb position



- Barella attacks the Chanel like the winger



-Dimarco scores as a CAM pic.twitter.com/m3EyTSc6IP