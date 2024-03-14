Атлетіко у виїзному матчі проти Інтера зазнав мінімальної поразки. Тоді "матрацники" обрали обережну схему 5-4-1 (замість 3-5-2), що позначилось на зіграності в атаці – та і Мората не встиг відновитись, аби провести повну гру. До зустрічі на "Метрополітано" Альваро вже був здоровим. Що найбільш важливо, пошкодження встиг залікувати Грізманн.

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Атлетіко виграв 13 з 14-ти домашок у Ла Лізі, а також виграли усі три поєдинки в Мадриді у цьогорічній Лізі чемпіонів. Втім, Інтер теж був не промах. Міланці із 14-ти виїзних поєдинків у Серії А тріумфували 12 разів, а ще двічі зіграли внічию. Словом, матч-відповідь обіцяв бути цікавим.

Як і очікувалось, Атлетіко суттєво додав у атаці. На перших хвилинах особливо активним був Ліно, який двічі виконував кроси (до замикання не дійшло), а на 6-й хвилині вже мав момент. Самуель відкрився під передачу на хід лівим флангом, втік від Павара й Де Врея та пробив з краю штрафного – Зоммер врятував Інтер!

"Матрацники" намагалися зламувати фланги, користуючись активним залученням латералів Інтера до атак та загальною схильністю "нерадзуррі" до втрати балансу. Втім, із загостренням справи швидко розладились – а на 14-й хвилині гості ще й могли рахунок відкрити!

Чалханоглу закинув м'яч у карний майданчик під вривання Дюмфрісу, а той метрів з 13-ти пробив низом. Облак парирував, а потім ще й взяв добивання!

На 19-й же хвилині Лаутаро Мартінес відкрився на лінії півкола й несподівано завдав удару. М'яч рикошетом від Вітцеля полетів у дальній кут, однак Облак встиг зупинити його на лінії воріт! Атлетіко не знітився, але Інтер відчув силу – як наслідок, наступні 10-12 хвилин команди проводили на зустрічних курсах. Бракувало тільки моментів.

Винятком став епізод на 29-й хвилині, коли Ермосо виконав навіс з правого флангу на Морату. Альваро спокійно пробивав головою метрів з 10-ти, однак Зоммер спіймав м'яч. На 30-й же Ермосо сам стріляв з лівого кута штрафного, спрямувавши м'яч над воротами. Покарання за марнотратство прилетіло оперативно.

На 33-й хвилині міланці закрутили фірмову комбінацію зі зміною позицій та опусканням Лаутаро в глибину. Мартінес обстукався з Мхітаряном і Де Вреєм, після чого запустив у прохід лівим флангом центрбека Бастоні. Той у дотик віддав пас у напівфланг, куди вривався Барелла – Ніколо увійшов на лівий край та прострілив на 11 метрів, куди влетів лівий латераль Дімарко. 1:0!

Inter’s rotations are so sleek and difficult to track



Eg. Dimarco’s goal



-Lautaro receives, Barella moves into the space



-Dimarco comes inside as inside forward while Bastoni takes the Fb/Wb position



- Barella attacks the Chanel like the winger



-Dimarco scores as a CAM pic.twitter.com/m3EyTSc6IP — FII (@fiifi_manfred) March 13, 2024

Але святкували "змії" недовго. Вже на 35-й Коке закитнув м'яч у карний майданчик гостей, а сфера рикошетом від Павара відлетіла до ніг Грізманна. Антуан же пробив з розвороту в дотик – точно під ліву стійку. Блискуче орієнтування та керування корпусом. 1:1!

Це був вже 6-й гол Грізманна у цьогорічній Лізі чемпіонів. До клубного рекорду Дієго Кости бракує всього двох забитих м'ячів.

Most goals scored in a single Champions League campaign for Atlético Madrid:



◎ 8 - Diego Costa (2013/14)

◎ 7 - Antoine Griezmann (2015/16)

◎ 6 - Antoine Griezmann (2016/17)

◉ 6 - Antoine Griezmann (2023/24)



Is this the season the Frenchman breaks the record? pic.twitter.com/eFJMo07zbk — Squawka (@Squawka) March 13, 2024

На 43-й Антуан міг і дубль оформити, прийнявши пас від Льоренте й бахнувши з меж штрафного, але Павар накрив спробу. У підсумку, відпочивати футболісти відправились за нічийного рахунку на "Метрополітано". Це звісно ж, тішило підопічних Дієго Сімеоне. Тим не менш, завдання мінімум виконано не було – Атлетіко все одно відставав у загальному рахунку.

Ель Чоло обійшовся без замін, як і його візаві. Варто відзначити, що другий тайм не дуже відрізнявся від першого. Мадридці все так же володіли ініціативою, а також знову завдали значно більше ударів – але за показником очікуваних голів команди трималися на рівних. Втім, у грі довгий час не виникало реальних моментів.

До 70-х хвилин пригадується тільки один епізод. Його створили господарі. Льоренте ефектно переграв Дімарко у штрафному та викотив передачу на 11 метрів, а Грізманн сходу пробив під праву стійку. Зоммер врятував Інтер!

Крім того, на 60-й хвилині Мората прийняв м'яч на 11 метрах, опинившись у ситуації 2-в-1 проти Бастоні. Залишалося тільки відкотити назад під удар Грізманну, однак Альваро вирішив пробивати сам. По горобцях. Всі інші підходи до воріт у виконанні обох колективів гострого завершення не отримали.

Ситуація змінилась на 70-х хвилинах, коли обидва тренери провели заміни. Дієго Сімеоне на 71-й хвилині випустив Корреа й Рікельме (замість Де Пауля та Ліно), а на 79-й з'явились Барріос та Депай (Моліна й Мората відправились відпочивати. Сімоне Індзагі, своєю чергою, зняв з пробігу Дюмфріса й Бастоні – їх замінили Дарміан та Ачербі (тобто, алленаторе освіжив позиції латераля й центрбека).

Ближче до завершення зустрічі Дімарко й Барелла поступились місцем Фраттезі й Бісеку, що теж не змінювало схему. Тим не менш, всі ці перестановки освіжили гру. І так освіжили, що Атлетіко ледь не вилетів у основний час.

Так, контратака Інтера на 77-й хвилині завершилась проникним пасом Лаутаро під удар Тюраму. Маркус приклався метрів з 13-ти, але м'яч просвистів над поперечкою.

На 82-й Мартінес прокинув м'яч повз Барріоса й майже організував Бареллі вихід віч-на-віч – втім, Ніколо не втік, та ще й пробив точно по позиції Облака.

Тут вже прокинувся Атлетіко. На 86-й хвилині Мадрид навалився на штрафний, а м'яч почав метушитись по периметру. Зрештою, Депай підхопив його та завдав удару. Стійка врятувала Інтер!

А ще за хвилину міланців вже ніщо не врятувало – Коке віддав шикарну передачу на хід Депаю в карний майданчик, а той другим же дотиком пробив повз Зоммера. 2:1! Рахунок за сумою двох матчів зрівнявся, однак Атлетіко не бажав переходити у овертайми.

Міланці ж відчутно захиталися – за боксерською термінологією, команда впала у стан гроггі. Найпростіші завантажнння до воріт "нерадзуррі" завершувались панікою, а на 3-й компенсованій Льоренте міг закривати гру. Маркос замикав простріл Грізманна, бахнувши метрів з 10-ти – але м'яч полетів на трибуни!

Свисток Шимана Марциняка таки відправив команди в додатковий час. Інтер у першому екстра-таймі несподівано прокинувся – на 94-й хвилині забивати міг Тюрам, який пробивав головою метрів з восьми після навісу Бісека, а на 98-й Мартінес замикав подачу з кутового. В обох випадках м'яч пролетів поруч з каркасом.

Атлетіко огризнувся атакою з прострілом Рікельме. Депай завершував його ударом у дотик метрів з п'яти, але Зоммер не спав.

У другому овертаймі настільки яскравих моментів вже не виникало. Зате був час насолодитись дотепним епізодом перед міні-перервою – Тюрам в якусь мить прихопив Савіча за яйця, як колись Вінні Джонс. Попри це, скандалу не сталося. Футболісти дружньо посміялись.

Marcus Thuram grabbed Stefan Savic by the pic.twitter.com/5hziMdBd2R — Transfer Sector (@TransferSector) March 13, 2024

А матч перейшов у овертайми. Перші удари провели Депай і Чалханоглу, впевнено перегравши голкіперів, а от потім почався треш. Алексіс і Сауль пробили по центру, дозволивши парирувати свої удари. А потім свіжий Классен пробив у лівий верхній – однак Облак витягнув і цей постріл!

Далі ударів завдли Рікельме, Ачербі й Корреа (влучно), а от вирішальний удар Лаутаро Мартінеса відправився у космос. Це означало виліт Інтера. Замість перемоги в Лізі чемпіонів, яку пророчили міланцям деякі експерти, "змії" їдуть додому в Серію А – а от Атлетіко стає чвертьфіналістом!

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