Голкіпер Колоса Кіріл Фесюн стане гравцем Шахтаря, повідомив журналіст Володимир Звєров у своїй авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

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За інформацією джерела, 21-річний воротар вже пройшов попереднє медичне обстеження для донеччан. Кіріл дограє цей сезон у Колосі, а після його завершення стане повноцінним гравцем "гірників".

Зазначається, що до Фесюна дійсно був інтерес з боку клубів АПЛ, які навіть присилали своїх скаутів на матчі чемпіонату України. Саме це підштовхнуло Шахтар до більш рішучих дій – "помаранчево-чорні" активували клаусулу, яка становить 3 мільйони євро (що у 5 разів більше від його ринкової ціни).

Нагадаємо, Фесюн перейшов у Колос з Ворскли у березні 2021 року. У поточному сезоні він провів за "хліборобів" 19 матчів, в яких пропустив 14 голів (ще у 10 поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт з ковалівцями чинний до 30 червня 2026 року. За молодіжну збірну України він зіграв 7 матчів.

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