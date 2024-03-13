Ця зустріч відбувалася ще 16 грудня, але її драматично перервали на 59-й хвилині за рахунку 1:1. Капітан Лутона Том Лок'єр пережив зупинку серця прямо на полі. На щастя, його врятували, а команди зобов'язали переграти все з чистого аркуша.

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Після першого тайму проблеми зі серцем могли виникнути у фанатів Борнмута. Забарний і компанія на власному полі летіли 0:3 супернику зі зони вильоту! Немає сенсу шукати винного персонально – весь склад "вишень" виглядав незібрано і жалюгідно.

Андоні Іраола не панікував, маючи успішний досвід камбека проти Шеффілд Юнайтед 4 дні тому. Цього разу Борнмут видав ще більше диво. За 14 хвилин на табло світилися 3:3. Все почав найкращий бомбардир "вишень" Соланке, а потім Ілля Забарний нарешті оформив свій перший гол в АПЛ.

Українець підключився на кутовий та головою заштовхнув м'яч у ворота (Дауті відчайдушно кидався на лінії, проте все ж спізнився на мить). Забарний чекав цього моменту понад рік і 33 матчі у найсильнішій лізі світу. Це взагалі його перша результативна дія за Борнмут!

Дубль Антуана Семеньо дозволив господарям не тільки зрівняти рахунок, а й забрати дуже важливі 3 очки. "Вишні" відірвалися від зони вильоту на 14 пунктів і тепер можуть почуватися доволі спокійно. Симпатичному Лутону теж не слід вішати носа – до порятунку всього 3 очки.

Гол все ж не врятував Забарного від посередньої оцінки. Sofa поставила українцю 6,9. Найбільша, звичайно, у автора дубля Семеньо – 8,8.

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