13 січня в Будинку футболу відбулося засідання Виконкому УАФ, під час якого зокрема були розглянуті пропозиції від голів постійних комітетів Української асоціації футболу щодо кількісного та персонального складу відповідних комітетів, а також їхніх повноважень, обов’язків та функцій. Асоціація на офіційному сайті надала детальний список прізвищ осіб, які увійшли до 10 комітетів.

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Найбільш "зірковим" очікувано став комітет національних збірних. Його голова Андрій Шевченко запросив заступниками Сергія Реброва та Мауро Тассотті. Серед членів цього комітету виділяється і легендарний тренер Микола Павлов. Свої команди також сформували Олег Лужний (комітет професіонального футболу) та Катерина Монзуль (комітет арбітрів).

Нагадаємо, 25 січня Андрій Шевченко безальтернативно виграв вибори президента УАФ і розпочав реорганізацію структури.

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