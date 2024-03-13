Півзахисник Шахтаря Іван Петряк продовжить кар'єру в Поліссі, повідомляє офіційний сайт житомирців.

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30-річний вінгер виступатиме за "поліських вовків" на правах оренди. Терміни і умови контракту не розголошуються, однак Transfermarkt рапортує про угоду до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Петряк – вихованець Зорі. У 2016 році перейшов у Шахтар, звідки відправлявся в оренду у ту ж Зорю та угорський Ференцварош. З 2019-го та 2022-й виступав за Фехервар, звідки повернувся у Шахтар (контракт до 30 червня 2026 року). У поточному сезоні не зіграв за "гірників" жодного поєдинку. За збірну України провів 5 матчів. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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