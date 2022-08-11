Україна

Шахтар провів два спаринги на зборах за день. "Гірники" втримали перемогу над Аль-Адалою, що стало дебютним успіхом Йовічевіча на чолі команди. У вечірньому матчі Шахтар розгромив Домжале завдяки шикарному Мудрику – Михайло оформив дубль.

Динамо напередодні перемогло в Лізі чемпіонів. "Динамо додає з кожним матчем": вплив Луческу на Циганкова, позитивні емоції Гармаша та чому не варто боятись Бенфіки. У наступному раунді кияни зіграють проти команди Яремчука – затверджені дати і місця проведення матчів.

Європа

В Італії назвали головний мінус Руслана Маліновського перед стартом сезону 2022/23. Барселона отримує неймовірні фінансові поступки від своїх ветеранів, але двоє зіркових новачків можуть несподівано покинути клуб уже цього тижня.

Реал виграв 5-й Суперкубок УЄФА, здобувши перемогу над Айнтрахтом. Карім Бензема відзначився та став другим бомбардиром в історії клубу. Визначилися всі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Світ

ФІФА хоче змінити дату початку чемпіонату світу-2022 – все для збірної-господарки. ФІФА запускає Суперлігу в Африці, подаючи приклад Реалу та Ювентусу.